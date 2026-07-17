Femmes en résistance : le convoi des 31 000, Salle Abbé-Lacour, Athée-sur-Cher
samedi 19 septembre 2026 · Salle Abbé-Lacour · Athée-sur-Cher
Informations pratiques
Femmes en résistance : le convoi des 31 000 19 et 20 septembre Salle Abbé-Lacour Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition du musée national de la résistance de Champigny-sur-Marne – exposition sur les 20 tourangelles du convoi des 31 000 créée par l’association HMVC
Salle Abbé-Lacour Rue de l’Eglise, 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 68 09 https://athee-sur-cher.fr/ Salle dédiée à l’Abbé Marcel Lacour, résistant ayant permis le passage de la Ligne de Démarcation à plus de 2000 candidats à la liberté. Il fut arrêté et mourut en Déportation en 1944. Accès à pied, parkings à proximité
Les 230 résistantes françaises déportées à Auschwitz. Parmi elles, 20 tourangelles.
©HMVC37
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