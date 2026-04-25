Femmes noires: la vie, les mots et les maux Maison de la Conversation Paris

Consultante en cybersécurité le jour, peintre la nuit, la peinture est pour moi un refuge. Autodidacte, j’ai commencé à peindre en 2020 et depuis, je n’ai pas arrêté.

Mon univers artistique est profondément humain et féminin, traversé par les silences, les émotions retenues et les vérités intérieures.

Je peins les failles, les luttes, les fragilités mais aussi la dignité de celles qui avancent malgré le poids du monde.

Les femmes noires sont les sujets principaux de mes œuvres. Je les peins dans leur vérité entière : la fatigue et la grâce, le désir et la déception, la foi et le doute, la joie simple d’un pique-nique dans l’herbe et le poids silencieux d’une nuit sans sommeil. Mes toiles ne réclament pas la pitié. Elles réclament le regard.

Mes œuvres parlent de regards qui cherchent, de cœurs qui n’osent pas dire, de visages, de corps et d’ombres qui poussent à l’interrogation ou qui invitent, simplement, à trouver la paix.

Je cherche à rendre visible l’invisible : ce que l’on ressent profondément, mais que l’on ne montre jamais.

Date

Samedi 9 mai

Horaires

14h – 17h

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Des femmes noires peintes par une femme noire pour que tout le monde se souvienne qu’elles ont toujours été là.

Le samedi 09 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/femmes-noires-la-vie-les-mots-et-les-maux-tickets-1988155299019?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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