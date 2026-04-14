Femmes poètes latinoaméricaines méconnues, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Femmes poètes latinoaméricaines méconnues, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Femmes poètes latinoaméricaines méconnues Samedi 30 mai, 11h30 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Evénement payant (matériel inclus) :
• Tarif plein 20€ par personne
• Tarif réduit 15€ par personne (étudiants/minimas sociaux)
Sur inscription : acuarelaverdeart@gmail.com / 0769440485 / Instagram @acuarela_verde_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:30:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:30:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Par : Mexicanos en Bordeaux
À partir de la lecture de différents poèmes écrits par des poétesses latino-américaines méconnues, les participant.e.s réaliseront un exercice de récolte de mots sur le thème « Quand les femmes parlent d’amour et de guerre ». Pratique d’écriture bilingue en espagnol et en français, laboratoire d’exploration littéraire individuelle et collective. Suivi par une scène ouverte de lecture publique des textes des participants.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cuarelaverdeart@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769440485 »}]
À partir de différents poèmes écrits par des poétesses latino-américaines méconnues, les participant.e.s récolteront des mots sur le thème « Quand les femmes parlent d’amour et de guerre » poésie féminisme
Libre de droits
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