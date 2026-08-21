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Fenêtre d’artistes, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Fenêtre d’artistes, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Fenêtre d’artistes 1 – 12 décembre Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T13:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Exposition proposée par le Centre d’activités thérapeutiques et de temps en groupe
Les médiations artistiques donnent la possibilité aux personnes de s’exprimer, d’imaginer et d’être ensemble. Les œuvres présentées ont été crées par le collectif participant au centre d’activités, et offrent à la fois un regard, une ouverture et une invitation à découvrir un monde intérieur.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Exposition proposée par le Centre d’activités thérapeutiques et de temps en groupe

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