Fenêtre d’artistes, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Fenêtre d’artistes 1 – 12 décembre Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T13:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Exposition proposée par le Centre d’activités thérapeutiques et de temps en groupe

Les médiations artistiques donnent la possibilité aux personnes de s’exprimer, d’imaginer et d’être ensemble. Les œuvres présentées ont été crées par le collectif participant au centre d’activités, et offrent à la fois un regard, une ouverture et une invitation à découvrir un monde intérieur.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition proposée par le Centre d’activités thérapeutiques et de temps en groupe