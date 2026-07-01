Fenêtres sur le parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Informations pratiques

Fenêtres sur le parc 4 juillet – 31 août Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-04T14:15:00+02:00

Fin : 2026-08-31T15:30:00+02:00 – 2026-08-31T20:00:00+02:00

Château de Champs-sur-Marne

« Fenêtres sur le parc »

Cet été, profitez de l’ouverture exceptionnelle du deuxième étage du château pour découvrir le parcours éphémère « Fenêtres sur le parc ».

À travers des documents d’archives et des points de vue inédits sur le domaine de Champs-sur-Marne, laissez‑vous plonger au cœur de trois siècles d’histoire paysagère.

Au fil des salles, observez comment, au gré des goûts et des fantaisies des propriétaires successifs, le parc s’est transformé : du jardin à la française au jardin à l’anglaise, jusqu’au domaine nourricier qui façonnait la vie quotidienne.

Une exploration sensible et privilégiée du domaine… sous les toits.

Du 4 juillet au 31 août 2026

Tous les jours sauf le mardi.

Tarif : compris dans le droit d’entrée au monument.

Le second étage du château n’est pas desservi par un ascenseur.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Cet été, profitez de l’ouverture exceptionnelle du deuxième étage du château pour découvrir le parcours éphémère « Fenêtres sur le parc ».

© François Pons / Centre des monuments nationaux