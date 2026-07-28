Fenêtres vers le futur , par la Perenne compagnie Place des Jacobins Le Mans
mercredi 30 septembre 2026 · Place des Jacobins · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Fenêtres vers le futur , par la Perenne compagnie
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Conférence théâtralisée dans le cadre de Faites Lire !
Découvrez une conférence théâtralisée, programmée dans le cadre de Faites Lire ! Comment l’imaginaire de la SF a accompagné plusieurs générations de Mr Tout le monde ? Nous suivons l’histoire de la famille Brown, famille américaine émigrée en France dans les années 70, passionnée de Science-Fiction du début du 20ème siècle à nos jours. Fort heureusement, la SF n’est pas morte et elle nous propose à présent de nouvelles fenêtres vers le futur. Dès 10 ans. Durée 50 min. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dramatized lecture as part of the Faites Lire! program!
L’événement Fenêtres vers le futur , par la Perenne compagnie Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- La cité Plantagenêt 43 Grande Rue Le Mans 16 août 2026
- Visite Flash Découverte olfactive aux thermes romains 43 Grande Rue Le Mans 16 août 2026
- Visite Flash Découverte olfactive dans la Cité Plantagenêt 43 Grande Rue Le Mans 16 août 2026
- BOULEVARD NATURE, le tour complet VTC, avec Cyclamaine Le Mans 17 août 2026
- Visite Flash L’Hotêl-Dieu de Coëffort Av. Jean Jaurès, 72100 Le Mans Le Mans 17 août 2026