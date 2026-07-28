Fenêtres vers le futur , par la Perenne compagnie Place des Jacobins Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Fenêtres vers le futur , par la Perenne compagnie

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Conférence théâtralisée dans le cadre de Faites Lire !

Découvrez une conférence théâtralisée, programmée dans le cadre de Faites Lire ! Comment l’imaginaire de la SF a accompagné plusieurs générations de Mr Tout le monde ? Nous suivons l’histoire de la famille Brown, famille américaine émigrée en France dans les années 70, passionnée de Science-Fiction du début du 20ème siècle à nos jours. Fort heureusement, la SF n’est pas morte et elle nous propose à présent de nouvelles fenêtres vers le futur. Dès 10 ans. Durée 50 min. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr / 06 72 94 92 53. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dramatized lecture as part of the Faites Lire! program!

L’événement Fenêtres vers le futur , par la Perenne compagnie Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72