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Féria Château Moncassin Leyritz-Moncassin

Féria Château Moncassin Leyritz-Moncassin

Féria Château Moncassin Leyritz-Moncassin vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Château

Ville : 47700 Leyritz-Moncassin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Leyritz-Moncassin

Féria Château Moncassin

Château Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Féria du château
Bandas, DJ, restauration
Feu d’artifice vendredi & samedi à 23h
Match top 14
Dress code rouge et blanc   .

Château Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 21 03 93  sovimon@orange.fr

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English : Féria Château Moncassin

L’événement Féria Château Moncassin Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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