Féria Château Moncassin Leyritz-Moncassin
Féria Château Moncassin Leyritz-Moncassin vendredi 19 juin 2026.
Leyritz-Moncassin
Féria Château Moncassin
Château Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Féria du château
Bandas, DJ, restauration
Feu d’artifice vendredi & samedi à 23h
Match top 14
Dress code rouge et blanc .
Château Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 21 03 93 sovimon@orange.fr
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English : Féria Château Moncassin
L’événement Féria Château Moncassin Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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