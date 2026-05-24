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FÉRIA D’ANIANE Aniane

FÉRIA D’ANIANE Aniane vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 34150 Aniane

Département : Hérault

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Aniane

FÉRIA D’ANIANE

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

C’est la fête au village ! Féria du Comité des Fêtes
Bodega, abrivados, taureaux et autres réjouissances au programme. Et bien sûr, les soirées dansantes place Étienne Sanier.
C’est la fête au village ! Féria du Comité des Fêtes
Bodega, abrivados, taureaux et autres réjouissances au programme. Et bien sûr, les soirées dansantes place Étienne Sanier.

Jeudi 13 juillet
Apéritif animé par les frères Rigal
Show Extravaganza de DJ Cassou

Vendredi 14 juillet
Déjeuner champêtre à 12h30
Concours de pétanque
Abrivados avec les taureaux de la manade Vellas
Apéritif animé par La Pena Surenos
La bandido
Feux d’artifice
Bal animé par DJ Laurent Pepper

Samedi 15 juillet
Ball Trap à 9h
Apéritif mousse sur la place Etienne Sanier
Concours de pétanque à 14h30
Abrivado et bandido avec les taureaux de la manade Alain
Brasucade des pompiers animé par DJ Matt Kosta   .

Aniane 34150 Hérault Occitanie   cdf.aniane@gmail.com

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English :

It’s party time in the village! Féria by the Comité des Fêtes
Bodega, abrivados, bullfighting and other festivities. And, of course, dance evenings at Place Étienne Sanier.

L’événement FÉRIA D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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