FÉRIA D’ANIANE Aniane
FÉRIA D’ANIANE Aniane vendredi 10 juillet 2026.
Aniane
FÉRIA D’ANIANE
Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
C’est la fête au village ! Féria du Comité des Fêtes
Bodega, abrivados, taureaux et autres réjouissances au programme. Et bien sûr, les soirées dansantes place Étienne Sanier.
C’est la fête au village ! Féria du Comité des Fêtes
Bodega, abrivados, taureaux et autres réjouissances au programme. Et bien sûr, les soirées dansantes place Étienne Sanier.
Jeudi 13 juillet
Apéritif animé par les frères Rigal
Show Extravaganza de DJ Cassou
Vendredi 14 juillet
Déjeuner champêtre à 12h30
Concours de pétanque
Abrivados avec les taureaux de la manade Vellas
Apéritif animé par La Pena Surenos
La bandido
Feux d’artifice
Bal animé par DJ Laurent Pepper
Samedi 15 juillet
Ball Trap à 9h
Apéritif mousse sur la place Etienne Sanier
Concours de pétanque à 14h30
Abrivado et bandido avec les taureaux de la manade Alain
Brasucade des pompiers animé par DJ Matt Kosta .
Aniane 34150 Hérault Occitanie cdf.aniane@gmail.com
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English :
It’s party time in the village! Féria by the Comité des Fêtes
Bodega, abrivados, bullfighting and other festivities. And, of course, dance evenings at Place Étienne Sanier.
L’événement FÉRIA D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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