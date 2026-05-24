Aniane

FÉRIA D’ANIANE

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

C’est la fête au village ! Féria du Comité des Fêtes

Bodega, abrivados, taureaux et autres réjouissances au programme. Et bien sûr, les soirées dansantes place Étienne Sanier.

C’est la fête au village ! Féria du Comité des Fêtes

Bodega, abrivados, taureaux et autres réjouissances au programme. Et bien sûr, les soirées dansantes place Étienne Sanier.

Jeudi 13 juillet

Apéritif animé par les frères Rigal

Show Extravaganza de DJ Cassou

Vendredi 14 juillet

Déjeuner champêtre à 12h30

Concours de pétanque

Abrivados avec les taureaux de la manade Vellas

Apéritif animé par La Pena Surenos

La bandido

Feux d’artifice

Bal animé par DJ Laurent Pepper

Samedi 15 juillet

Ball Trap à 9h

Apéritif mousse sur la place Etienne Sanier

Concours de pétanque à 14h30

Abrivado et bandido avec les taureaux de la manade Alain

Brasucade des pompiers animé par DJ Matt Kosta .

Aniane 34150 Hérault Occitanie cdf.aniane@gmail.com

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English :

It’s party time in the village! Féria by the Comité des Fêtes

Bodega, abrivados, bullfighting and other festivities. And, of course, dance evenings at Place Étienne Sanier.

L’événement FÉRIA D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT