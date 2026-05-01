Lavardac

Féria Lavardac 2026

Sur les allées Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-17 03:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Du 14 au 17 mai, Lavardac sera en fête durant 4 jours !

Course Landaise, bandas, animations et repas festifs seront au rendez-vous pour des moments inoubliables à vivre en famille et entre amis.

Programme dévoilé ultérieurement.

Courses Landaise entrée adulte 10€

Enfant 5€ gratuit de 12 ans .

Sur les allées Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 94 67 j.j-laverny@hotmail.fr

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English : Féria Lavardac 2026

L’événement Féria Lavardac 2026 Lavardac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Albret