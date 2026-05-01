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Féria Lavardac 2026 Lavardac

Féria Lavardac 2026 Lavardac

Féria Lavardac 2026 Lavardac jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Sur les allées

Ville : 47230 Lavardac

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lavardac

Féria Lavardac 2026

Sur les allées Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-17 03:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Du 14 au 17 mai, Lavardac sera en fête durant 4 jours !
Course Landaise, bandas, animations et repas festifs seront au rendez-vous pour des moments inoubliables à vivre en famille et entre amis.
Programme dévoilé ultérieurement.
Courses Landaise entrée adulte 10€
Enfant 5€ gratuit de 12 ans   .

Sur les allées Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 94 67  j.j-laverny@hotmail.fr

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English : Féria Lavardac 2026

L’événement Féria Lavardac 2026 Lavardac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Albret

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