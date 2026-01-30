Marchés gourmands et nocturnes de Lavardac Parc de la Mairie Lavardac

Marchés gourmands et nocturnes de Lavardac

Parc de la Mairie Avenue Général de Gaule Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-07-02

Venez participer aux marchés gourmands et nocturnes de la ville de Lavardac ! Des soirées festives et conviviales avec animations musicales. .

Parc de la Mairie Avenue Général de Gaule Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marchés gourmands et nocturnes de Lavardac

L’événement Marchés gourmands et nocturnes de Lavardac Lavardac a été mis à jour le 2026-02-02 par OT de l’Albret