Vide grenier nocturne Lavardac
Vide grenier nocturne Lavardac jeudi 23 juillet 2026.
Vide grenier nocturne
Avenue du Général de Gaulle Lavardac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Vide grenier nocturne organisé par le Comité d’Animation de Lavardac. .
Avenue du Général de Gaulle Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 59 84 26 contact@cal47.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier nocturne
L’événement Vide grenier nocturne Lavardac a été mis à jour le 2026-02-02 par OT de l’Albret