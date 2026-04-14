Festival de Musique en Albret Tangram Parc de la Mairie Lavardac

Lavardac

Festival de Musique en Albret Tangram

Parc de la Mairie 53 avenue du Général de Gaulle Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Tangram … Antoine Boyer & Yeore Kim

Antoine Boyer, guitare

Yeore Kim, harmonica

Couple à la scène comme à la ville, ils dialoguent en sourires, en mines complices, en mutineries, créant tout au long de ce “Tangram” un jeu du chat et de la souris France Musique

Jeux de jazz, pompes manouches, clin d’œil pop, mèches rock progressif, sans oublier une valse à onze temps, Antoine Boyer et Yeore Kim échangent, digressent, sans tomber dans les grands discours France Musique

Deux jeunes virtuoses-prodiges le guitariste et compositeur français et la stupéfiante harmoniciste coréenne s’accordent à merveille sur l’amour des pépites de l’histoire du jazz, du pop, des musiques vocales traditionnelles et de compositions inédites dans un alliage de timbres magique

Les Beatles, Django Reinhardt, Charlie, Parker, Toots Thielemans… et bien d’autres parmi les légendes du monde. .

Parc de la Mairie 53 avenue du Général de Gaulle Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Musique en Albret Tangram

L’événement Festival de Musique en Albret Tangram Lavardac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret