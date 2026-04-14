Festival de Musique en Albret Tangram Parc de la Mairie Lavardac
Festival de Musique en Albret Tangram Parc de la Mairie Lavardac vendredi 17 juillet 2026.
Lavardac
Festival de Musique en Albret Tangram
Parc de la Mairie 53 avenue du Général de Gaulle Lavardac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Tangram … Antoine Boyer & Yeore Kim
Antoine Boyer, guitare
Yeore Kim, harmonica
Couple à la scène comme à la ville, ils dialoguent en sourires, en mines complices, en mutineries, créant tout au long de ce “Tangram” un jeu du chat et de la souris France Musique
Jeux de jazz, pompes manouches, clin d’œil pop, mèches rock progressif, sans oublier une valse à onze temps, Antoine Boyer et Yeore Kim échangent, digressent, sans tomber dans les grands discours France Musique
Deux jeunes virtuoses-prodiges le guitariste et compositeur français et la stupéfiante harmoniciste coréenne s’accordent à merveille sur l’amour des pépites de l’histoire du jazz, du pop, des musiques vocales traditionnelles et de compositions inédites dans un alliage de timbres magique
Les Beatles, Django Reinhardt, Charlie, Parker, Toots Thielemans… et bien d’autres parmi les légendes du monde. .
Parc de la Mairie 53 avenue du Général de Gaulle Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com
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English : Festival de Musique en Albret Tangram
L’événement Festival de Musique en Albret Tangram Lavardac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret
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