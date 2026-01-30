Fêtes de Lavardac Lavardac

Fêtes de Lavardac

Allée des Alliés Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Venez participer aux fêtes de Lavardac du 13 au 16 août.

Fête foraine, défilé des chars, concert et feu d’artifice en clôture à 22h30 sur la Baïse au moulin de Lavardac.

Buvette sur place. .

Allée des Alliés Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 59 84 26 contact@cal47.fr

