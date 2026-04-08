Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Vieille route Nérac Lavardac Lavardac
Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Vieille route Nérac Lavardac Lavardac vendredi 31 juillet 2026.
Lavardac
Clé des champs Démos de Moissbatt Cross
Vieille route Nérac Lavardac Lavardac, plein champs Lavardac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
Moiss’Batt Cross un spectacle hors norme en Albret !
Préparez-vous à vivre une expérience aussi impressionnante qu’insolite ! Les Jeunes Agriculteurs vous donnent rendez-vous pour deux soirées de démonstrations de moissonneuses-batteuses cross… en plein champ, sur l’ancienne route Nérac Lavardac.
Entre puissance mécanique, défis techniques et ambiance festive, ce spectacle unique promet de surprendre petits et grands.
Ouverture du site à partir de 19h
Buvette et restauration sur place .
Vieille route Nérac Lavardac Lavardac, plein champs Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 61 88 19 ja47.animation@gmail.com
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English : Clé des champs Démos de Moissbatt Cross
L’événement Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Lavardac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret
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