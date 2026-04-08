Lavardac

Clé des champs Démos de Moissbatt Cross

Vieille route Nérac Lavardac Lavardac, plein champs Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Moiss’Batt Cross un spectacle hors norme en Albret !

Préparez-vous à vivre une expérience aussi impressionnante qu’insolite ! Les Jeunes Agriculteurs vous donnent rendez-vous pour deux soirées de démonstrations de moissonneuses-batteuses cross… en plein champ, sur l’ancienne route Nérac Lavardac.

Entre puissance mécanique, défis techniques et ambiance festive, ce spectacle unique promet de surprendre petits et grands.

Ouverture du site à partir de 19h

Buvette et restauration sur place .

Vieille route Nérac Lavardac Lavardac, plein champs Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 61 88 19 ja47.animation@gmail.com

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English : Clé des champs Démos de Moissbatt Cross

L’événement Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Lavardac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret