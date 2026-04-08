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Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Vieille route Nérac Lavardac Lavardac

Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Vieille route Nérac Lavardac Lavardac

Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Vieille route Nérac Lavardac Lavardac vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Vieille route Nérac Lavardac

Adresse : Lavardac, plein champs

Ville : 47230 Lavardac

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Lavardac

Clé des champs Démos de Moissbatt Cross

Vieille route Nérac Lavardac Lavardac, plein champs Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01

Moiss’Batt Cross un spectacle hors norme en Albret !
Préparez-vous à vivre une expérience aussi impressionnante qu’insolite ! Les Jeunes Agriculteurs vous donnent rendez-vous pour deux soirées de démonstrations de moissonneuses-batteuses cross… en plein champ, sur l’ancienne route Nérac Lavardac.
Entre puissance mécanique, défis techniques et ambiance festive, ce spectacle unique promet de surprendre petits et grands.
Ouverture du site à partir de 19h
Buvette et restauration sur place   .

Vieille route Nérac Lavardac Lavardac, plein champs Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 61 88 19  ja47.animation@gmail.com

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English : Clé des champs Démos de Moissbatt Cross

L’événement Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Lavardac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret

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