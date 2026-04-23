Lavardac

Festival Country 2026

Parc de la Mairie Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-16 23:59:00

Date(s) :

2026-08-13

Festival Country à Lavardac 4 jours au rythme du Far West

Du 13 au 16 août 2026, le parc de la mairie de Lavardac se transforme en véritable décor western pour accueillir le Festival Country. Pendant quatre jours, concerts live, danses, animations et ambiance conviviale plongeront le public dans l’univers du Far West.

Au programme des artistes reconnus comme Bill Boschung, Texas Sidestep, Didier Beaumont ou Yankey West, mais aussi des workshops, initiations à la danse country, un village gourmand, des stands artisanaux et même une exposition de voitures et motos. Temps forts à ne pas manquer le feu d’artifice le samedi soir et le défilé festif du dimanche.

Un événement festif, accessible à tous, à vivre en famille ou entre amis, pour vibrer au son de la country en plein cœur de l’Albret.

Entrée 12 €

Entrée dimanche 10 €

Pass 3 jours 30€ .

Parc de la Mairie Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 94 67

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English : Festival Country 2026

L’événement Festival Country 2026 Lavardac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret