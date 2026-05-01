Lavardac

Journée Country

Sur les Allées Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le comité d animation de Lavardac organise une journée country en plein air sur les allées au milieu du village.

Le club Lavardac Country Albret vous fera danser en présence du musicien Olivier Jacq .

Au programme

10h Playlist

11h Initiation à la danse country

Cette journée est gratuite…

Venez nombreux tenter l’expérience country en famille ou entre amis !

Restauration Buvette .

Sur les Allées Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 94 67

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English : Journée Country

L’événement Journée Country Lavardac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Albret