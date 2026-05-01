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Journée Country Lavardac

Journée Country Lavardac

Journée Country Lavardac dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Sur les Allées

Ville : 47230 Lavardac

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lavardac

Journée Country

Sur les Allées Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Le comité d animation de Lavardac organise une journée country en plein air sur les allées au milieu du village.
Le club Lavardac Country Albret vous fera danser en présence du musicien Olivier Jacq .
Au programme
10h Playlist
11h Initiation à la danse country
Cette journée est gratuite…
Venez nombreux tenter l’expérience country en famille ou entre amis !
Restauration Buvette   .

Sur les Allées Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 94 67 

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English : Journée Country

L’événement Journée Country Lavardac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Albret

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