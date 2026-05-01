Journée Country Lavardac
Journée Country Lavardac dimanche 17 mai 2026.
Lavardac
Journée Country
Sur les Allées Lavardac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Le comité d animation de Lavardac organise une journée country en plein air sur les allées au milieu du village.
Le club Lavardac Country Albret vous fera danser en présence du musicien Olivier Jacq .
Au programme
10h Playlist
11h Initiation à la danse country
Cette journée est gratuite…
Venez nombreux tenter l’expérience country en famille ou entre amis !
Restauration Buvette .
Sur les Allées Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 94 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Country
L’événement Journée Country Lavardac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Albret
À voir aussi à Lavardac (Lot-et-Garonne)
- Féria Lavardac 2026 Lavardac 14 mai 2026
- Marchés gourmands et nocturnes de Lavardac Parc de la Mairie Lavardac 2 juillet 2026
- Festival de Musique en Albret Tangram Parc de la Mairie Lavardac 17 juillet 2026
- Vide grenier nocturne Lavardac 23 juillet 2026
- Clé des champs Démos de Moissbatt Cross Vieille route Nérac Lavardac Lavardac 31 juillet 2026