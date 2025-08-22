La Randonnée des bastides et châteaux en Albret Lavardac Lot-et-Garonne

La Randonnée des bastides et châteaux en Albret En VTT Difficile

La Randonnée des bastides et châteaux en Albret 47230 Lavardac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 21400.0 Tarif :

De vieilles pierres qui racontent beaucoup de choses, au coeur des coteaux du Val d’Albret. A l’horizon, la forêt termine un paysage de vignobles et de polyculture où coule la Baïse, bordée d’un chemin de halage.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : La Randonnée des bastides et châteaux en Albret

Old stones that tell a lot, in the heart of the slopes of the Val d’Albret. On the horizon, the forest ends a landscape of vineyards and mixed farming where the Baïse river flows, bordered by a towpath.

Deutsch : La Randonnée des bastides et châteaux en Albret

Alte Steine, die viel erzählen, im Herzen der Hänge des Val d’Albret. Am Horizont beendet der Wald eine Landschaft mit Weinbergen und Mischkulturen, in der die Baïse fließt, gesäumt von einem Treidelpfad.

Italiano :

Vecchie pietre che raccontano molte storie, nel cuore delle colline della Val d’Albret. All’orizzonte, la foresta termina un paesaggio di vigneti e policoltura dove scorre la Baïse, costeggiata da un’alzaia.

Español : La Randonnée des bastides et châteaux en Albret

Viejas piedras que cuentan muchas historias, en el corazón de las laderas del Val d’Albret. En el horizonte, el bosque pone fin a un paisaje de viñedos y policultivos donde fluye el Baïse, bordeado por un camino de sirga.

