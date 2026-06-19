Féria made in Mauges La Feria fête la musique Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges
Féria made in Mauges La Feria fête la musique Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges vendredi 19 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Féria made in Mauges La Feria fête la musique
Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 02:00:00
Date(s) :
2026-06-19
la Féria vous donne rendez-vous sur l’hippodrome de Beaupréau pour fêter la musique !
De la musique, des groupes et du son pour tous les publics, des bars et de quoi se ressourcer. .
Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 85 54 88 association@feria-made-in-mauges.fr
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English :
la Féria invites you to the Beaupréau racecourse to celebrate the music!
L’événement Féria made in Mauges La Feria fête la musique Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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