Ferme brasserie Beck, Ferme brasserie Beck, Bailleul

Ferme brasserie Beck 6 et 7 juin Ferme brasserie Beck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Au cours d’une visite guidée, vous plongerez dans les 3 hectares de houblonnières afin de découvrir le travail de la matière première puis direction le brassage, chaque étape de fabrication sera expliquée ! Amateurs ou passionnés, vous découvrirez une ferme brasserie locale.

Ferme brasserie Beck Eeckelstraete 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 49 03 90 »}]

Amateurs de bière, venez découvrir comment se fabrique ce fameux breuvage !

DR