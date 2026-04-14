Ferme brasserie Beck, Ferme brasserie Beck, Bailleul
Ferme brasserie Beck, Ferme brasserie Beck, Bailleul samedi 6 juin 2026.
Ferme brasserie Beck 6 et 7 juin Ferme brasserie Beck Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Au cours d’une visite guidée, vous plongerez dans les 3 hectares de houblonnières afin de découvrir le travail de la matière première puis direction le brassage, chaque étape de fabrication sera expliquée ! Amateurs ou passionnés, vous découvrirez une ferme brasserie locale.
Ferme brasserie Beck Eeckelstraete 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 49 03 90 »}]
Amateurs de bière, venez découvrir comment se fabrique ce fameux breuvage !
DR
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