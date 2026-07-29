Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ Coussac-Bonneval
mardi 4 août 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ
Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Profitez d’un moment musical avec les ReZisterZ, Girls-band mixte, Révolutionnaire, chanson Libre, Festive et Engagée ! Parez vous de vos plus beaux habits noirs et/ou rouge pour cette occasion! .
Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@ferme-tournerie.fr
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English : Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ
L’événement Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Saint-Yrieix
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