Informations pratiques

Coussac-Bonneval

Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ

Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Profitez d’un moment musical avec les ReZisterZ, Girls-band mixte, Révolutionnaire, chanson Libre, Festive et Engagée ! Parez vous de vos plus beaux habits noirs et/ou rouge pour cette occasion! .

Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@ferme-tournerie.fr

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English : Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ

L’événement Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Saint-Yrieix