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AGENDA · Coussac-Bonneval

Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ Coussac-Bonneval

mardi 4 août 2026 · Coussac-Bonneval

Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Impasse De La Tournerie
Ville
87500 Coussac-Bonneval
Département
Haute-Vienne
Tarif

Coussac-Bonneval

Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ

Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Profitez d’un moment musical avec les ReZisterZ, Girls-band mixte, Révolutionnaire, chanson Libre, Festive et Engagée ! Parez vous de vos plus beaux habits noirs et/ou rouge pour cette occasion!   .

Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@ferme-tournerie.fr

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English : Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ

L’événement Ferme de la Tournerie Concert les ReZisterZ Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Saint-Yrieix

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