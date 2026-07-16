FERME EN VILLE La Canourgue
dimanche 9 août 2026 · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
FERME EN VILLE
Place du pré commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les jeunes agriculteurs de Lozère vous invite à La Canourgue pour la 2ème édition de Ferme en ville , des animations autour de la ferme vous attendent toute la journée qui se terminera sur un bal !
Programmation à venir…
Les jeunes agriculteurs de Lozère vous invite à La Canourgue pour la 2ème édition de Ferme en ville , des animations autour de la ferme vous attendent toute la journée qui se terminera sur un bal !
Programmation à venir… .
Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
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English :
The Young Farmers of Lozère invite you to La Canourgue for the 2nd edition of Ferme en ville. Farm-themed activities await you all day long, culminating in a dance!
Program to be announced…
L’événement FERME EN VILLE La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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