Informations pratiques

La Canourgue

FERME EN VILLE

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les jeunes agriculteurs de Lozère vous invite à La Canourgue pour la 2ème édition de Ferme en ville , des animations autour de la ferme vous attendent toute la journée qui se terminera sur un bal !

Programmation à venir…

Les jeunes agriculteurs de Lozère vous invite à La Canourgue pour la 2ème édition de Ferme en ville , des animations autour de la ferme vous attendent toute la journée qui se terminera sur un bal !

Programmation à venir… .

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

The Young Farmers of Lozère invite you to La Canourgue for the 2nd edition of Ferme en ville. Farm-themed activities await you all day long, culminating in a dance!

Program to be announced…

L’événement FERME EN VILLE La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn