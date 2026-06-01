Ferme Ouverte, déjà 20 ans – L’eau au cœur de la ferme, Ferme Ty Mad’ Bio,
Ferme Ouverte, déjà 20 ans – L’eau au cœur de la ferme, Ferme Ty Mad’ Bio, dimanche 7 juin 2026.
Ferme Ouverte, déjà 20 ans – L’eau au cœur de la ferme Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme Ty Mad’ Bio Loire-Atlantique
Gratuit. Repas : Réservation conseillée par sms
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Au programme :
De 10h à 17h
Une journée pour :
- célébrer 20 ans de bio à la ferme
- découvrir la nature et la biodiversité locale
- rencontrer des producteurs bio et artisans locaux
- partager un moment culturel, festif et familial
- inaugurer L’Aubergerie
avec pour fil rouge : l’Eau
Ferme Ty Mad’ Bio 461 chemin des Touassières, 44540 Vallons-de-l’Erdre 49440 Freigné Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 26 43 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gab44.org/ferme-ouverte-deja-20-ans-leau-au-coeur-de-la-ferme-dimanche-7-juin/tymadbio@gmail.com »}]
Ferme ouverte ferme bio
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