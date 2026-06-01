Ferme Ouverte, déjà 20 ans – L’eau au cœur de la ferme, Ferme Ty Mad’ Bio,

Ferme Ouverte, déjà 20 ans – L’eau au cœur de la ferme Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme Ty Mad’ Bio Loire-Atlantique

Gratuit. Repas : Réservation conseillée par sms

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Au programme :

De 10h à 17h

Une journée pour :

célébrer 20 ans de bio à la ferme

découvrir la nature et la biodiversité locale

rencontrer des producteurs bio et artisans locaux

partager un moment culturel, festif et familial

inaugurer L’Aubergerie

avec pour fil rouge : l’Eau

Ferme Ty Mad’ Bio 461 chemin des Touassières, 44540 Vallons-de-l’Erdre 49440 Freigné Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 26 43 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gab44.org/ferme-ouverte-deja-20-ans-leau-au-coeur-de-la-ferme-dimanche-7-juin/tymadbio@gmail.com »}]

Ferme ouverte ferme bio