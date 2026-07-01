Ferme pédagogique de la MASTE Ateliers ferme parent-enfant Nogent-sur-Oise
jeudi 9 juillet 2026 · Nogent-sur-Oise
Informations pratiques
Nogent-sur-Oise
Ferme pédagogique de la MASTE Ateliers ferme parent-enfant
33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-17
La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte en période scolaire le mercredi 15 juillet de 10h à 11h30 et le mercredi 29 juillet de 10h à 11h30.
Inscription obligatoire à 5 euros.
IMPORTANT
– Prévoir une tenue adaptée un pantalon ou un jogging et des bottes ou des baskets
– Pour les enfants de 2 à 6 ans
Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise ou renseignements au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République
La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte en période scolaire le mercredi 15 juillet de 10h à 11h30 et le mercredi 29 juillet de 10h à 11h30.
Inscription obligatoire à 5 euros.
IMPORTANT
– Prévoir une tenue adaptée un pantalon ou un jogging et des bottes ou des baskets
– Pour les enfants de 2 à 6 ans
Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise ou renseignements au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République .
33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr
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English :
The MASTE Educational Farm is open during the school year on Wednesday, July 15, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m., and on Wednesday, July 29, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m.
Registration is required; the fee is 5 euros.
IMPORTANT:
– Please wear appropriate clothing: pants or sweatpants and boots or sneakers
– For children ages 2 to 6
Stay informed—activities and workshops are offered year-round on the Facebook page “Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise” or call 03 75 19 00 75 for more information / maste@nogentsuroise.fr
Take the AXO bus network, line C1/C2, to the “République” stop
L’événement Ferme pédagogique de la MASTE Ateliers ferme parent-enfant Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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