Informations pratiques

Nogent-sur-Oise

MASTE Personnalise ton tee-shirt

33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30

La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte en période scolaire les jeudis 9 et 30 juillet mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

PREREQUIS

– Apporter un tee-shirt 100 % coton à votre taille

– A partir de 8 ans

Inscription onligatoire à 10 euros.

Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise ou renseignements au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République

La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte en période scolaire les jeudis 9 et 30 juillet mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

PREREQUIS

– Apporter un tee-shirt 100 % coton à votre taille

– A partir de 8 ans

Inscription onligatoire à 10 euros.

Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise ou renseignements au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République .

33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr

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English :

The MASTE Educational Farm is open during the school year on Thursdays, July 9 and 30, and on Wednesdays from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.

REQUIREMENTS:

– Bring a 100% cotton T-shirt in your size

– Ages 8 and up

Registration is required and costs 10 euros.

Stay informed—activities and workshops are offered year-round on the Facebook page “Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise” or call 03 75 19 00 75 for more information / maste@nogentsuroise.fr

Take the AXO bus network, line C1/C2, to the “République” stop

L’événement MASTE Personnalise ton tee-shirt Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Creil Sud Oise