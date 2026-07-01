Ferme pédagogique de la MASTE Le etits fermiers Nogent-sur-Oise

Informations pratiques

Nogent-sur-Oise

Ferme pédagogique de la MASTE Le etits fermiers

33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-17

La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte en période scolaire le mercredi 22 juillet de 9h30 à 11h30.

Inscription obligatoire à 5 euros.

IMPORTANT

– Prévoir une tenue adaptée un pantalon ou un jogging et des bottes ou des baskets

– Pour les enfants de 6 à 10 ans

Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise ou renseignements au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République

La Ferme pédagogique de la MASTE est ouverte en période scolaire le mercredi 22 juillet de 9h30 à 11h30.

Inscription obligatoire à 5 euros.

IMPORTANT

– Prévoir une tenue adaptée un pantalon ou un jogging et des bottes ou des baskets

– Pour les enfants de 6 à 10 ans

Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise ou renseignements au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République .

33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MASTE Educational Farm is open during the school year on Wednesday, July 22, from 9:30 a.m. to 11:30 a.m.

Registration is required; the fee is 5 euros.

IMPORTANT:

– Wear appropriate clothing: pants or sweatpants and boots or sneakers

– For children ages 6 to 10

Stay informed—activities and workshops are offered year-round on the Facebook page “Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise” or call 03 75 19 00 75 for more information / maste@nogentsuroise.fr

Take the AXO bus network, line C1/C2, to the “République” stop

L’événement Ferme pédagogique de la MASTE Le etits fermiers Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Creil Sud Oise