Ferme pédagogique en présence de l’équipe des bergeries d’Issy (jardin de l’hôpital), Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Ferme pédagogique en présence de l’équipe des bergeries d’Issy (jardin de l’hôpital) Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôpital Corentin-Celton Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la ferme pédagogique, ferme ouverte sur la ville toute l’année (sauf période hivernale) et implantée dans les jardins de l’Hôpital. Vous pourrez voir moutons et lapins et posez vos questions sur les animaux et sur ce projet inauguré en mai dernier, à l’équipe des Bergeries d’Issy.

Hôpital Corentin-Celton 4 Parvis Corentin Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0158004438 http://hopital-corentincelton.aphp.fr Aujourd’hui, un des grands centres de rééducation européens et structure gériatrique unique en France, cet hôpital est un exemple d’architecture hospitalière Napoléon III : la chapelle Saint-Sauveur de style néo-roman de l’architecte Marcellin Vera et les galeries qui encadrent les cours. Métro Corentin-Celton (ligne 12). Bus 126, 189, 394

Ferme pédagogique

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