Matemale

FERMES EN FÊTE À LA COMA LLARGA

Route des Angles RD 52 Matemale Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme est de retour ! Le 6 et 7 juin, venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme la Coma Llarga à Matemale !

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Route des Angles RD 52 Matemale 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 54 22 18

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English :

The Bienvenue à la Ferme network’s Fermes en Fête weekend is back! On June 6 and 7, come and experience unforgettable moments at the Coma Llarga farm open house in Matemale!

L’événement FERMES EN FÊTE À LA COMA LLARGA Matemale a été mis à jour le 2026-05-21 par BIENVENUE A LA FERME