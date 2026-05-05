Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fermes en Fête – GAEC Le Dourmidou, GAEC Le Dourmidou, Matemale

Fermes en Fête – GAEC Le Dourmidou, GAEC Le Dourmidou, Matemale

Fermes en Fête – GAEC Le Dourmidou, GAEC Le Dourmidou, Matemale samedi 6 juin 2026.

Lieu : GAEC Le Dourmidou

Adresse : 25 rue de la Mouline 66210 Matemale

Ville : 66210 Matemale

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – GAEC Le Dourmidou Samedi 6 juin, 12h00 GAEC Le Dourmidou Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Accueil des visiteurs à la ferme et restauration sur place au restaurant de la ferme « La Chèvre rit » (sur réservation).
Après-midi : Balade avec le troupea
Visite de la ferme après le repas, aller chercher les chèvres aux pré, nourrissage des animaux
18h00 : Traite

GAEC Le Dourmidou 25 rue de la Mouline 66210 Matemale Matemale 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
Balade avec le troupeau

DR

À voir aussi à Matemale (Pyrénées-Orientales)