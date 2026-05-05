Fermes en Fête – GAEC Le Dourmidou, GAEC Le Dourmidou, Matemale

Fermes en Fête – GAEC Le Dourmidou Samedi 6 juin, 12h00 GAEC Le Dourmidou Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Accueil des visiteurs à la ferme et restauration sur place au restaurant de la ferme « La Chèvre rit » (sur réservation).

Après-midi : Balade avec le troupea

Visite de la ferme après le repas, aller chercher les chèvres aux pré, nourrissage des animaux

18h00 : Traite

GAEC Le Dourmidou 25 rue de la Mouline 66210 Matemale Matemale 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

Balade avec le troupeau

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