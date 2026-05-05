Fermes en Fête – La Coma Llarca, La Coma Llarca, Matemale
Fermes en Fête – La Coma Llarca, La Coma Llarca, Matemale dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – La Coma Llarca Dimanche 7 juin, 07h30 La Coma Llarca Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
(10 personnes maximum)
Départ de la ferme entre 7h30 et 8h et guidage du troupeau de Matemale à Railleu (10 km, dénivelé positif 200 m; dénivelé négatif 400 m)
Pause au Col de Creu
Pique-nique froid proposé par la ferme (10€/personne)
Chiens interdits, prévoir chaussures et vêtements adaptés à la randonnée, ainsi que de l’eau.
La Coma Llarca 66210 Matemale Matemale 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 54 22 18 »}]
Journée transhumance sur réservation
DR