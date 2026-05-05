Fermes en Fête – La Coma Llarca, La Coma Llarca, Matemale
Fermes en Fête – La Coma Llarca, La Coma Llarca, Matemale samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La Coma Llarca Samedi 6 juin, 09h00 La Coma Llarca Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Accueil à la ferme dès 9h pour partir à 9h30 chercher le troupeau sous le barrage / Retour à la ferme avec le troupeau à travers la forêt (A/R 3km à plat)
Visite commentée de la ferme, démonstration traite à la main et démonstration de chiens de troupeau
12h : Repas proposé par le GAEC le Dourmidou au restaurant La Chèvre’rit (réserver auprès du Dourmidou : 06 73 98 72 85)
La Coma Llarca 66210 Matemale Matemale 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 98 72 85 »}]
Balade avec le troupeau
DR