Fermes en Fête – La Coma Llarca, La Coma Llarca, Matemale

Fermes en Fête – La Coma Llarca Samedi 6 juin, 09h00 La Coma Llarca Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Accueil à la ferme dès 9h pour partir à 9h30 chercher le troupeau sous le barrage / Retour à la ferme avec le troupeau à travers la forêt (A/R 3km à plat)

Visite commentée de la ferme, démonstration traite à la main et démonstration de chiens de troupeau

12h : Repas proposé par le GAEC le Dourmidou au restaurant La Chèvre’rit (réserver auprès du Dourmidou : 06 73 98 72 85)

La Coma Llarca 66210 Matemale Matemale 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 98 72 85 »}]

Balade avec le troupeau

DR