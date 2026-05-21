Matemale

FERMES EN FÊTE AU GAEC LE DOURMIDOU

25 Rue de la Mouline Matemale Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez partager des moments inoubliables à la ferme du GAEC Le Dourmidou à Matemale lors du week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme !

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25 Rue de la Mouline Matemale 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 13 55

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English :

Come and share unforgettable moments at the GAEC Le Dourmidou farm in Matemale during the Fermes en Fête weekend organized by the Bienvenue à la Ferme network!

L’événement FERMES EN FÊTE AU GAEC LE DOURMIDOU Matemale a été mis à jour le 2026-05-21 par BIENVENUE A LA FERME