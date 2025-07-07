Fermes en Fête – Camel Ranch, Camel Ranch, Lacave

Fermes en Fête – Camel Ranch Dimanche 7 juin, 10h00 Camel Ranch Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Boutique à la ferme

Partez à la rencontre des chamelons. Évadez-vous au coeur du Lot et plongez dans l’ambiance du désert marocain : venez à la rencontre des chamelons et vivez une expérience unique !

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Visite à la ferme

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