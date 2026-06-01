Fermes en Fête – Circuit autour d’Auch, Gers, Auch

Fermes en Fête – Circuit autour d’Auch Samedi 6 juin, 10h00 Gers Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

– Domaine REY

– Ferme du Vallon des Rêves

– La Ferme du Hitton

– La Ferme de Terralya

Gers 32000 Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-auch/ »}]

Circuit constitué de 4 fermes

DR