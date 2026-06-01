Visite découverte du jardin pédagogique du 4bis, Jardin pédagogique du 4bis Garros Services, Auch

Visite découverte du jardin pédagogique du 4bis Samedi 6 juin, 10h00 Jardin pédagogique du 4bis Garros Services Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Visitez le jardin pédagogique et partez à la découverte des différentes variétés de fleurs et de légumes qui y sont cultivées. Une promenade idéale pour observer, apprendre et mieux comprendre la richesse du monde végétal.

Jardin pédagogique du 4bis Garros Services 4 bis rue du Bourget 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 07 81 39 44 09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100087712015730 Jardin public situé en milieu urbain. Ouvert au public toute l’année. À vocation pédagogique et support de lien social pour le quartier prioritaire de la ville du Garros. Différents éléments pédagogiques sont présents, dont un sentier d’interprétation, un rucher, une serre, une dizaine de planches de cultures, une haie champêtre et plusieurs dispositifs en faveur de la biodiversité. Tourné vers les habitants, il accueille aussi les salariés en insertion de la régie de quartier pour des ateliers jardins. Une gestion de l’eau durable est réalisée ainsi que des méthodes de maraichage sur sol vivant. Accès piéton/vélo par la rue du Bourget ou par la voie piétonne (dite voie verte, ancienne voie ferré). Plusieurs parkings disponibles aux alentours. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux admis en laisse.

Visitez le jardin pédagogique et partez à la découverte des différentes variétés de fleurs et de légumes qui y sont cultivées. Une promenade idéale pour observer, apprendre et mieux comprendre la du…

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