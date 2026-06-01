Fermes en Fête – Circuit en Armagnac, Gers, Auch
Fermes en Fête – Circuit en Armagnac, Gers, Auch dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – Circuit en Armagnac Dimanche 7 juin, 08h30 Gers Gers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
– Les Charolaises de Manotte
– Domaine Laguille
Gers 32000 Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-armagnac/ »}]
Circuit constitué de 2 exploitations
DR
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