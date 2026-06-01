Fermes en Fête – GAEC du Cilh, GAEC du Cilh, Asque
Fermes en Fête – GAEC du Cilh, GAEC du Cilh, Asque dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – GAEC du Cilh Dimanche 7 juin, 10h00 GAEC du Cilh Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
GAEC du Cilh 5 chemin de la Serre 65130 Asque Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « loic-labat@laposte.net »}]
Visite guidée et commentée de la ferme. Vente directe.
DR
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