Fermes en Fête – GAEC du Cilh, GAEC du Cilh, Asque

Fermes en Fête – GAEC du Cilh Dimanche 7 juin, 10h00 GAEC du Cilh Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

GAEC du Cilh 5 chemin de la Serre 65130 Asque Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « loic-labat@laposte.net »}]

Visite guidée et commentée de la ferme. Vente directe.

DR