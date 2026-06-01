Fermes en Fête – Les Jardins d’Olha, Les Jardins d’Olha, Asque

Fermes en Fête – Les Jardins d’Olha Dimanche 7 juin, 10h00 Les Jardins d’Olha Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les Jardins d’Olha 65130 Asque Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lesjardinsdolha@gmail.com »}]

Visite des jardins et du séchoir. Dégustations des produits.

DR