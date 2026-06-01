Fermes en fête – Les Jardins d’Olha, 6 chemin de Payssa, 65130 Asque, Asque
Fermes en fête – Les Jardins d’Olha, 6 chemin de Payssa, 65130 Asque, Asque dimanche 7 juin 2026.
Fermes en fête – Les Jardins d’Olha Dimanche 7 juin, 10h00 6 chemin de Payssa, 65130 Asque Hautes-Pyrénées
06 15 34 15 27
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Les Jardins d’Olha
Grégory Sorin
PRODUCTIONS : Tisanes, thés, sels aromatiques et fleurs
séchées BIO.
ANIMATIONS : Le dimanche 7 juin de 10h à 17h.
Visite des jardins et du séchoir. Dégustations des produits.
Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
6 chemin de Payssa, 65130 Asque Asque Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie
Visite et dégustations
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