Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fermes en fête – Les Jardins d’Olha, 6 chemin de Payssa, 65130 Asque, Asque

Fermes en fête – Les Jardins d’Olha, 6 chemin de Payssa, 65130 Asque, Asque

Fermes en fête – Les Jardins d’Olha, 6 chemin de Payssa, 65130 Asque, Asque dimanche 7 juin 2026.

Lieu : 6 chemin de Payssa, 65130 Asque

Adresse : Asque

Ville : 65130 Asque

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 06 15 34 15 27

Fermes en fête – Les Jardins d’Olha Dimanche 7 juin, 10h00 6 chemin de Payssa, 65130 Asque Hautes-Pyrénées

06 15 34 15 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les Jardins d’Olha
Grégory Sorin

PRODUCTIONS : Tisanes, thés, sels aromatiques et fleurs
séchées BIO.
ANIMATIONS : Le dimanche 7 juin de 10h à 17h.
Visite des jardins et du séchoir. Dégustations des produits.

Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

6 chemin de Payssa, 65130 Asque Asque Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie
Visite et dégustations

À voir aussi à Asque (Hautes-Pyrénées)