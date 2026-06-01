Fermes en fête – Les Jardins d’Olha, 6 chemin de Payssa, 65130 Asque, Asque

Fermes en fête – Les Jardins d’Olha Dimanche 7 juin, 10h00 6 chemin de Payssa, 65130 Asque Hautes-Pyrénées

06 15 34 15 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les Jardins d’Olha

Grégory Sorin

PRODUCTIONS : Tisanes, thés, sels aromatiques et fleurs

séchées BIO.

ANIMATIONS : Le dimanche 7 juin de 10h à 17h.

Visite des jardins et du séchoir. Dégustations des produits.

Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

6 chemin de Payssa, 65130 Asque Asque Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

Visite et dégustations