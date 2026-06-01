Fermes en Fête – Huile des Orgues, Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan, Ille-sur-Têt

Fermes en Fête – Huile des Orgues Samedi 6 juin, 11h00, 15h00, 17h00 Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Profitez d’une agréable balade commentée de la ferme et

du moulin (1h à pied), suivi d’une dégustation de nos

huiles d’olive et de nos tartinables.

Marie-Neige et Philippe vous font profiter d’une visite

exceptionnelle pour vous expliquer les secrets de la

production des variétés d’olives anciennes du Roussillon

cultivées selon les méthodes traditionnelles.

Ils proposent à l’année des dégusations commentées, des

ateliers de cuisine et des dîners éphémères.

Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan 66130 Ille-Sur-Tet Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie

Visite guidée ferme et moulin (sur réservation)

DR