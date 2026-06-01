Fermes en Fête – Huiles des Orgues, Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan, Ille-sur-Têt
Fermes en Fête – Huiles des Orgues, Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan, Ille-sur-Têt samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Huiles des Orgues Samedi 6 juin, 09h00, 14h00 Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Vous pouvez vous balader de façon autonome parmi nos
oliviers et déguster nos huiles d’olive et nos tartinables.
Marie-Neige et Philippe vous font profiter d’une visite
exceptionnelle pour vous expliquer les secrets de la
production des variétés d’olives anciennes du Roussillon
cultivées selon les méthodes traditionnelles.
Ils proposent à l’année des dégusations commentées, des
ateliers de cuisine et des dîners éphémères.
Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan 66130 Ille-Sur-Tet Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie
Visite libre
DR
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