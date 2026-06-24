Fest Deiz à Spézet Lieu-dit Bardero Spézet

Informations pratiques

Spézet

Fest Deiz à Spézet

Lieu-dit Bardero Chapelle du Krann Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Fest Deiz sur le site de la Chapelle du Krann

A parti de 14H

Café, crêpes, gâteaux, buvette, restauration en fin de journée .

Lieu-dit Bardero Chapelle du Krann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18

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English :

L’événement Fest Deiz à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou