AGENDA · Spézet
Fest Deiz à Spézet Lieu-dit Bardero Spézet
dimanche 5 juillet 2026 · Lieu-dit Bardero · Spézet
Informations pratiques
Spézet
Fest Deiz à Spézet
Lieu-dit Bardero Chapelle du Krann Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fest Deiz sur le site de la Chapelle du Krann
A parti de 14H
Café, crêpes, gâteaux, buvette, restauration en fin de journée .
Lieu-dit Bardero Chapelle du Krann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18
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English :
L’événement Fest Deiz à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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