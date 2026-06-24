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AGENDA · Spézet

Fest Deiz à Spézet Lieu-dit Bardero Spézet

dimanche 5 juillet 2026 · Lieu-dit Bardero · Spézet

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lieu-dit Bardero
Adresse
Chapelle du Krann
Ville
29540 Spézet
Département
Finistère
Tarif

Spézet

Fest Deiz à Spézet

Lieu-dit Bardero Chapelle du Krann Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Fest Deiz sur le site de la Chapelle du Krann
A parti de 14H
Café, crêpes, gâteaux, buvette, restauration en fin de journée   .

Lieu-dit Bardero Chapelle du Krann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18 

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English :

L’événement Fest Deiz à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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