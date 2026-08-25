Informations pratiques

Ploemel

Fest Deiz

Salle du Groez Ven Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

L’association Dalc’h Atau vous propose un fest-deiz avec le groupe Gouelan Du, le dimanche 11 octobre dans la salle du Groëz Ven

Entrée 5 € .

Salle du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fest Deiz Ploemel a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon