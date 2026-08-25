AGENDA · Ploemel
Fest Deiz Ploemel
dimanche 11 octobre 2026 · Ploemel
Informations pratiques
Ploemel
Fest Deiz
Salle du Groez Ven Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
L’association Dalc’h Atau vous propose un fest-deiz avec le groupe Gouelan Du, le dimanche 11 octobre dans la salle du Groëz Ven
Entrée 5 € .
Salle du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fest Deiz Ploemel a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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