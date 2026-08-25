Fest Deiz Ploemel
dimanche 13 décembre 2026 · Ploemel
Informations pratiques
Ploemel
Fest Deiz
Salle du Groez Ven Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 14:30:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
L’association Dalc’h Atau vous propose un fest-deiz avec le groupe Kastelodenn le dimanche 13 décembre dans la salle du Groëz Ven à Ploemel
Kastelodenn (casserole en breton) est un duo de musiciens de Pontivy, amateurs-passionnés de la musique bretonne. Ces deux compères jouent une grande variété de danses de Haute et de Basse Bretagne. Leurs interprétations originales et l’utilisation d’instruments d’autres folklores donnent à leur musique une couleur originale, pleine de chaleur, de dynamisme, de rythme et d’harmonie.
Les musiciens de Kastelodenn sont également chanteurs. Le chant prend une part importante dans leur répertoire ce qui leur permet une communication encore plus intense avec les danseurs et le public.
Entrée 5 € .
Salle du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fest Deiz Ploemel a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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