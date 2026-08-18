Fest Deiz Ploemel
dimanche 10 janvier 2027 · Ploemel
Informations pratiques
Ploemel
Fest Deiz
Salle du Groez Ven Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10 14:30:00
fin : 2027-01-10
Date(s) :
2027-01-10
L’association Dalc’h Atau vous propose un fest-deiz avec le groupe Fa2uo le dimanche 10 janvier dans la salle du Groëz Ven à Ploemel
FA 2uo (FA Duo) est un groupe de fest-noz qui revisite la musique bretonne avec énergie et modernité.
Entre tradition et création, le duo propose un répertoire taillé pour la danse, porté par des arrangements ciselés et une complicité scénique évidente. Leur formule flûte–guitare séduit par sa richesse sonore et sa finesse moins de décibels, mais une intensité intacte au service des danseurs.
Entrée 5 € .
Salle du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fest Deiz Ploemel a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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