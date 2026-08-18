Informations pratiques

Ploemel

Fest Deiz

Salle du Groez Ven Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 14:30:00

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-10

L’association Dalc’h Atau vous propose un fest-deiz avec le groupe Fa2uo le dimanche 10 janvier dans la salle du Groëz Ven à Ploemel

FA 2uo (FA Duo) est un groupe de fest-noz qui revisite la musique bretonne avec énergie et modernité.

Entre tradition et création, le duo propose un répertoire taillé pour la danse, porté par des arrangements ciselés et une complicité scénique évidente. Leur formule flûte–guitare séduit par sa richesse sonore et sa finesse moins de décibels, mais une intensité intacte au service des danseurs.

Entrée 5 € .

Salle du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fest Deiz Ploemel a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon