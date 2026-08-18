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AGENDA · Ploemel

Fest Deiz Ploemel

dimanche 14 février 2027 · Ploemel

Informations pratiques

Début
dimanche 14 février 2027
Fin
dimanche 14 février 2027
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle du Groez Ven
Ville
56400 Ploemel
Département
Morbihan
Tarif

Ploemel

Fest Deiz

Salle du Groez Ven Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 14:30:00
fin : 2027-02-14

Date(s) :
2027-02-14

L’association Dalc’h Atau vous propose un fest-deiz avec le groupe Skignañ le dimanche 14 février dans la salle du Groëz Ven à Ploemel

Entrée 5 €   .

Salle du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Fest Deiz Ploemel a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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