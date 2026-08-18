AGENDA · Ploemel
Fest Deiz Ploemel
dimanche 14 février 2027 · Ploemel
Informations pratiques
Ploemel
Fest Deiz
Salle du Groez Ven Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 14:30:00
fin : 2027-02-14
Date(s) :
2027-02-14
L’association Dalc’h Atau vous propose un fest-deiz avec le groupe Skignañ le dimanche 14 février dans la salle du Groëz Ven à Ploemel
Entrée 5 € .
Salle du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fest Deiz Ploemel a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Ploemel (Morbihan)
- Fest noz, Arvest Ploemel 19 septembre 2026
- Fest Deiz Ploemel 11 octobre 2026
- Fest Deiz Ploemel 15 novembre 2026
- Fest Deiz Ploemel 13 décembre 2026
- Fest Deiz Ploemel 10 janvier 2027