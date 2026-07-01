Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:45:00

fin : 2026-07-25 12:15:00

Date(s) :

2026-07-25

Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou

Samedi 25 juillet de 10h45 à 12h15 place de la résistance avec Aälma Dili

Gratuit .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou