AGENDA · Châteauneuf-du-Faou
Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou
samedi 25 juillet 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou
Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:45:00
fin : 2026-07-25 12:15:00
Date(s) :
2026-07-25
Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou
Samedi 25 juillet de 10h45 à 12h15 place de la résistance avec Aälma Dili
Gratuit .
Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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