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Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou

samedi 25 juillet 2026 · Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:45:00
Ville
29520 Châteauneuf-du-Faou
Département
Finistère
Tarif

Châteauneuf-du-Faou

Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:45:00
fin : 2026-07-25 12:15:00

Date(s) :
2026-07-25

Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou

Samedi 25 juillet de 10h45 à 12h15 place de la résistance avec Aälma Dili

Gratuit   .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fest Jazz Extra Muros à Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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