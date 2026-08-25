Informations pratiques

Crach

Fest Noz

Espace les Chênes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Dans le cadre d’un Automne Autrement , le cercle celtique de Crac’h, Yaouankiz er Ster, vous propose un Fest Noz à l’espace des chênes avec les groupes Ruz tan et Spontailloù

Ruz Tan est un groupe de musique traditionnelle qui a pour objet de promouvoir et se soutenir la musique Bretonne à travers différentes manifestations artistiques et culturelles. Il est composé de 4 membres: accordéon diatonique, guitare acoustique, guitare basse et batterie.

Le groupe Spontailloù a été fondé par Jean-Yves et Cathy en 2016. Originaire de la ria d’Etel, il se compose aujourd’hui de quatre membres. Son répertoire est riche d’une quarantaine de danses de toute la Bretagne

Ventes de crêpes et galettes à emporter .

Espace les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 84 61 96 42

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English :

L’événement Fest Noz Crach a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon