Fest-noz de Kervalet Batz-sur-Mer
Fest-noz de Kervalet Batz-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Fest-noz de Kervalet
Village de Kervalet Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
FEST-NOZ DE KERVALET
On y passe, on y danse, on découvre, on se restaure, on se rencontre, au fil du temps et pour sa 56ème édition, ce
fest-noz a gardé son âme et son esprit. Convivial et populaire, ce rendez-vous annuel est organisé par le Cercle Celtique des Paludiers depuis 1970, il réunit toutes les générations, danseurs confirmés ou débutants. Venez vous imprégner de la culture locale !
AU PROGRAMME
18h Apéro concert animé par les musiciens du Fest-noz.
20h30 Fest-noz animé par
• MARIN/BADEAU
• MEHAT/CADUDAL
• RICHARD/STEPHAN
• FALTAZIA
• BAROK
Gratuit
Crêpes, galettes et bar sur place. .
Village de Kervalet Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 37 70 bernadette.rivalant@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fest-noz de Kervalet Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer 24 juin 2026
- Visite de l’exposition Les pouvoirs du sel Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer 24 juin 2026
- Randonnée gourmande Batz-sur-Mer 25 juin 2026
- Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour Batz-sur-Mer 27 juin 2026
- Festival Jazz et Patrimoine Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 27 juin 2026