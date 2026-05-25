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Fest-noz de Kervalet Batz-sur-Mer

Fest-noz de Kervalet Batz-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Village de Kervalet

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Fest-noz de Kervalet

Village de Kervalet Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

FEST-NOZ DE KERVALET

On y passe, on y danse, on découvre, on se restaure, on se rencontre, au fil du temps et pour sa 56ème édition, ce
fest-noz a gardé son âme et son esprit. Convivial et populaire, ce rendez-vous annuel est organisé par le Cercle Celtique des Paludiers depuis 1970, il réunit toutes les générations, danseurs confirmés ou débutants. Venez vous imprégner de la culture locale !

AU PROGRAMME

18h Apéro concert animé par les musiciens du Fest-noz.
20h30 Fest-noz animé par
• MARIN/BADEAU
• MEHAT/CADUDAL
• RICHARD/STEPHAN
• FALTAZIA
• BAROK

Gratuit

Crêpes, galettes et bar sur place.   .

Village de Kervalet Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 37 70  bernadette.rivalant@hotmail.fr

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English :

L’événement Fest-noz de Kervalet Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

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