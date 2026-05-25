Batz-sur-Mer

Fest-noz de Kervalet

Village de Kervalet Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

FEST-NOZ DE KERVALET

On y passe, on y danse, on découvre, on se restaure, on se rencontre, au fil du temps et pour sa 56ème édition, ce

fest-noz a gardé son âme et son esprit. Convivial et populaire, ce rendez-vous annuel est organisé par le Cercle Celtique des Paludiers depuis 1970, il réunit toutes les générations, danseurs confirmés ou débutants. Venez vous imprégner de la culture locale !

AU PROGRAMME

18h Apéro concert animé par les musiciens du Fest-noz.

20h30 Fest-noz animé par

• MARIN/BADEAU

• MEHAT/CADUDAL

• RICHARD/STEPHAN

• FALTAZIA

• BAROK

Gratuit

Crêpes, galettes et bar sur place. .

Village de Kervalet Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 37 70 bernadette.rivalant@hotmail.fr

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English :

L’événement Fest-noz de Kervalet Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44