Batz-sur-Mer

Fest-noz de Roffiat

Village de Roffiat Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

FEST-NOZ DE ROFFIAT

Samedi 29 août 20h30

Tous les 2 ans, le Cercle Celtique des Paludiers organise un est-noz au village paludier de Roffiat. Cette année, le rendez-vous est donné le samedi 29 août à partir de 20h30.

Comme à son habitude, le Cercle Celtique des Paludiers invite les musiciens et chanteurs locaux qui proposeront un programme varié.

Le Fest-Noz est ouvert à tous, il rassemble les amateurs et passiosnés de danse et de musique. Tous peuvent entrer dans la ronde, pour cette soirée amicale, conviviale, festive et familiale !

Les danseurs les plus expérimentés se feront un plaisir d’initier les débutants, dans un esprit de partage, d’échange et de transmission.

Le Rond et le Bal Paludier seront bien présents pour le plus grand plaisir des danseurs !

Renseignements

www.cercledespaludiers.com

cercledespaludiers@gmail.com .

Village de Roffiat Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 37 70 bernadette.rivalant@hotmail.fr

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English :

L’événement Fest-noz de Roffiat Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44