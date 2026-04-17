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Fest-Noz place Boston Le Croisic

Fest-Noz place Boston Le Croisic dimanche 24 mai 2026.

Lieu : place Boston

Adresse : Ancienne Criée

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Croisic

Fest-Noz

place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Fest-Noz
association La Calebasse

Talec Noguet
Goudédranche/Tobie
Corentin David
Avant-trois

 
Tarif 8 € gratuit 12 ans. Bar et crêpes.   .

place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 86 92 25 

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English :

L’événement Fest-Noz Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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