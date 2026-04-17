Fest-Noz place Boston Le Croisic

Le Croisic

Fest-Noz

place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 20:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Fest-Noz

association La Calebasse

Talec Noguet

Goudédranche/Tobie

Corentin David

Avant-trois



Tarif 8 € gratuit 12 ans. Bar et crêpes. .

place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 86 92 25

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English :

L’événement Fest-Noz Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44