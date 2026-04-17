Fest-Noz place Boston Le Croisic
Fest-Noz place Boston Le Croisic dimanche 24 mai 2026.
Le Croisic
Fest-Noz
place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Fest-Noz
association La Calebasse
Talec Noguet
Goudédranche/Tobie
Corentin David
Avant-trois
Tarif 8 € gratuit 12 ans. Bar et crêpes. .
place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 86 92 25
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English :
L’événement Fest-Noz Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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